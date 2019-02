Es macht immer weniger Spaß, Fahrrad zu fahren

Die meisten meiner Mitschüler fahren nicht mehr mit dem Fahrrad zur Schule. Ihnen sind die Wege zu kaputt und die ständigen Baustellen auf den Straßen, die sich dann bis auf die Fahrradwege ausbreiten, stören beim Fahrradfahren. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, muss ich immer aufpassen, dass ich nicht über die von den Wurzeln angehobenen Stücke auf dem Fahrradweg fahre und vielleicht hinfalle.

Auf dem Weg zu meiner Schule in Wannsee gibt es zudem noch eine ziemlich große Baustelle direkt am letzten Stück vor der Schule. Es ist ein kleines Stück Autobahn, an dem die Fahrradwege in Tunneln verlaufen. Auf der einen Seite muss man immer Schwung nehmen, damit man es bis zur anderen Seite schafft, wo es hoch geht. Wegen der Baustelle ist immer einer der beiden Tunnel gesperrt. Die beiden Tunnel wurden zusammengeführt und man muss nun aufpassen, dass einem niemand entgegenkommt und man mit ihm zusammenstößt. Ich verstehe schon, dass den Bauunternehmern kein großer Spielraum mit den Fahrradwegen bleibt, aber es ist schade, dass deswegen weniger Schüler mit dem Rad zur Schule kommen.

Es gibt auch noch einige Stellen, wo der Fahrradweg für fünf bis zehn Meter kurz auf die Straße führt und danach wieder ganz normal weitergeht. Das kommt auf meinem Schulweg auch einmal vor. An dieser Stelle muss man immer besonders aufpassen, da dort auch noch die Bushaltestelle ist und die meisten Busfahrer und auch die Fahrgäste beim Aussteigen nicht auf die Fahrradfahrer achten. So passieren leicht Unfälle und man verletzt sich.

Außerdem findet man extrem oft Müll auf den Fahrradwegen. Das behindert das Fahrradfahren, da sich der Müll in den Speichen verfangen kann und das Rad beim Drehen stört. So etwas stört das Fahren, da man erstmal anhalten muss, um den Müll aus den Speichen zu befreien. Die Leute sollten darauf achten ihren Müll immer richtig zu entsorgen, damit sowas nicht mehr passieren kann.

Auch die Qualität der Fahrradwege wird immer schlechter. Zwar gibt es auch Radwege, wo es noch wirklich Spaß macht, Fahrrad zu fahren, allerdings werden auch die immer seltener. Ich bin selbst Mitglied eines Triathlon Vereins und wir fahren zum Trainieren auf einem großen Parkplatz, da dort das Fahrradfahren einfach viel mehr Spaß macht und man eindeutig besser fahren kann.

Die meisten Fahrradwege in Berlin müssten erneuert werden, damit man wieder Spaß am Fahrradfahren hat und öfter das Rad anstelle der öffentlichen Verkehrsbetriebe nimmt. Meiner Meinung nach sollte der Staat mehr Geld für die Sanierung der Fahrradwege in Berlin zur Verfügung stellen.

Olympia Rumpf, 14 Jahre, Wannsee

Fahrrad- und sonstige Berliner Verkehrsthemen kommen oft vor in unseren Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken, die Sie hier kostenlos bestellen können: leute.tagesspiegel.de