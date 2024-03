Ramadan auf der Sonnenallee Was der Fastenmonat für mich als Berliner Muslimin bedeutet

Während der diesjährige März für viele Berliner ein ganz normaler Monat ist, der allenfalls den lang ersehnten Frühling einläutet, erwarten ihn die gläubigen Musliminnen und Muslime dieser Stadt schon freudig. Denn am 10. März beginnt der Fastenmonat Ramadan. Ich werde ihn wie auch die letzten Jahre begehen und nach dem Fastenbrechen am Abend am liebsten über die Sonnenallee schlendern.