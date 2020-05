Die Berliner Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Lagerhallen-Brand im Stadtteil Tegel ausgerückt. Dort brannten mehrere Lagerhallen in der Flohrstraße, wie ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag mitteilte.

Rauchwolke weithin sichtbar

Der Rauch war relativ weit zusehen. Personen waren nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr.

Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr ist mit 110 Einsatzkräften vor Ort. Die Einsatzkräfte bekämpfen den Brand von mehreren Seiten. Die Pressestelle der Feuerwehr rät, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Fenster und Türen sollen geschlossen gehalten werden. Die Brandbekämpfung werde noch mehrere Stunden andauern.

U-Bahnverkehr zwischenzeitlich ausgesetz

Der U-Bahnverkehr auf der Linie 6 zwischen Alt-Tegel und Kurt-Schumacher-Platz war vorübergehend ausgesetzt.