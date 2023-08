Rauf auf den Teufelsberg! Berliner Psychologin gibt Tipps gegen Höhenangst

Ob hoher Turm, gläserner Aufzug oder Balkon im 5. Stock: Bei vielen Mensch reicht ein Blick nach unten aus, dass sie unruhig werden, das Herz schneller schlägt, die Knie weich werden – oder gar eine Panikattacke einsetzt. Was tun? Univ.-Prof. Dr. Babette Renneberg, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Freien Universität Berlin, forscht unter anderem zu Angststörungen. Sie sagt: Höhenangst kann man überwinden. Dem Tagesspiegel hat sie erklärt, was gegen die Angst hilft.