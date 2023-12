Redmann greift Woidke an CDU-Chef will Ministerpräsident werden

Zehn Monate vor der Landtagswahl nehmen die Christdemokraten in Brandenburgs Kenia-Koalition Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die Sozialdemokraten ins Visier. CDU-Partei- und Fraktionschef Jan Redmann, der selbst nicht dem Kabinett aus SPD, CDU und Grünen angehört, hat Woidke offen eine ungenügende Vertretung von Brandenburger Interessen gegenüber der Ampel-Bundesregierung vorgeworfen, etwa beim Heizungsgesetz. „Brandenburg braucht keinen Ministerpräsidenten, der in Potsdam wie ein Tiger losspringt und in Berlin als Schmusekater landet“, sagte Redmann am Freitagabend auf der CDU-Landesvertreterversammlung in Potsdam vor seiner Wahl zum Spitzenkandidaten für die Brandenburg-Wahl am 22. September 2024. Für seinen Auftritt erhielt der 43-jährige stehende Ovationen.