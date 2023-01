Retroliebe auf Rädern Rollschuhfahren wie in den 70ern

Rollschuhfahren ist Kult und wird in regelmäßigen Abständen von immer neuen Generationen zum Trend erkoren. Gemeint sind hier die altmodischen Modelle mit Rädern an den Ecken. In den 70ern lief man glitzernd und quietschbunt zum Disco-Sound, dann kam das Musical „Starlight Express“ (Uraufführung: 1984 in London). Es verlieh dem Ganzen ein bisschen Camp-Glamour – was dieser Tage allerdings nur noch Musical-Fans interessiert. Ihre große Renaissance erlebten Rollschuhe dann aber im Berliner Coronasommer 2020.

In einer Zeit, wo man sich aufgrund der Kontaktbeschränkungen nur draußen, an der frischen Luft versammeln konnte, trafen sich vermehrt Skater:innen und Rollschuhfahrer:innen auf dem Tempelhofer Feld. Damals ging ein Video in den sozialen Medien viral, in dem Oumi Janta auf Rollschuhen zu Elektrobeats tanzt, auch durch sie wurde aus dem Trend schnell ein Hype. Kein Wunder: In Zeiten der Unsicherheit sind unbeschwerte Freizeitaktivitäten die beste Ablenkung.

Der Sommer ist längst vorbei, die Pandemie mehr oder weniger auch, der Rollschuhtrend aber ist geblieben. Immer mehr Leute schnallen sich acht Rollen unter die Füße und brettern drauflos. Das sagt auch Pasqual vom SO36. Die Konzert-Location in der Kreuzberger Oranienstraße veranstaltet seit Jahren einmal im Monat eine Rollerdisco unter dem Motto „Steppen kann der Bär überall – bei uns rollt er“. Aktuell ist das Interesse an der Veranstaltungsreihe besonders groß: „Man merkt, dass Rollerskaten gerade ein Trend ist. Es kommen sehr viel mehr Leute als früher.“ Nun ist eine Rollerdisco, die einmal im Monat stattfindet, für Hobbyroller zwar eine schöne, aber natürlich recht seltene Sache. Regelmäßiges Rollerskaten möchte man ja außerdem auch mal tagsüber betreiben. Und das ist vor allem im Winter schwierig. Da braucht es Indoor-Möglichkeiten, um der Rollschuhleidenschaft zu frönen. Und genau das ist in der Friedrichshainer Skatehalle seit Kurzem auch möglich.

Vorher konnte man in der Halle auf dem RAW-Gelände nur auf dem Skateboard seine Runden drehen. „Naja, wir sind in erster Linie halt auch eine Skatehalle“, sagt Jona, die hier für die Workshop-Organisation zuständig ist. „Wir haben aber gemerkt, dass die Nachfrage gestiegen ist. Der Impuls kam aus der Community selbst“, erklärt sie. „Viele Rollerskater haben ja auch Freunde, die bei uns skaten und so können sie das auch gemeinsam machen.“

Die „offenen Skate-Slots“ sind immer von dienstags bis sonntags buchbar, für zwei oder drei Stunden. Willkommen sind in der Zeit nicht nur Besucher:innen auf Rollerskates und Skateboards, sondern auch in Rollstühlen.

Wer also beim (post-)pandemischen Rollschuhtrend noch in die Spur kommen will, sollte jetzt einsteigen und üben. Dann kann der Sommer im Skatergirl- oder Skaterboy-Outfit auf dem Tempelhofer Feld kommen.

