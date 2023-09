Rettung am Paul-Lincke-Ufer Mann fällt in den Berliner Landwehrkanal

In Berlin-Kreuzberg ist am Mittwochabend ein Mann am Paul-Lincke-Ufer in den Landwehrkanal gefallen. Mehrere Passanten alarmierten daraufhin die Berliner Feuerwehr, wie die B.Z. berichtete. Auch die Berliner Polizei sei schnell vor Ort gewesen.

Der Mann war rund 80 Meter vor der Kottbusser Brücke ins Wasser gestürzt. Die Polizisten warfen dem Mann zunächst einen Rettungsring zu. Der Versuch, ihn damit an Land zu ziehen, gelang jedoch nicht. Der Mann klagte über Schmerzen.

Erst mit dem Eintreffen der Feuerwehr und der Nutzung einer Leiter konnte der Mann schließlich gerettet werden – unter „lautem Applaus von Anwohnern und Passanten“, wie die B.Z. berichtet. Der Mann wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Etwa 15 Minuten habe die Rettung gedauert. Die Polizei ermittele nun zu den Umständen des Sturzes. (Tsp)