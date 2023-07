Rettungseinsatz an Berliner Badesee 46-Jähriger aus dem Schlachtensee gerettet

Polizisten haben am Sonntagabend einen 46-jährigen Mann aus dem Schlachtensee gerettet.

Wie die Feuerwehr am Sonntagabend auf Twitter schrieb, habe es einen Notruf über eine regungslose Person mitten auf dem See im Berliner Südwesten gegeben. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz, der gegen 19 Uhr stattfand, am Montagmorgen.

Polizisten seien zuerst vor Ort gewesen, hätten den Mann aus dem Wasser gerettet und die Wiederbelebung begonnen. Anschließend brachte die Feuerwehr den Mann in ein Krankenhaus.

Erst am Samstagabend hatte es einen Rettungseinsatz am Weißen See gegeben. Ein 27-Jähriger wurde dort tot aus einem See geborgen. (Tsp)