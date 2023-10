Riesige Nachfrage, mühsamer Start Neue Housing-First-Projekte für Obdachlose in Berlin laufen nur langsam an

Die Housing-First-Projekte für obdachlose Menschen in Berlin haben im Jahr 2023 bislang 32 erwachsene Personen in eigenen Wohnraum vermittelt. Darunter sind 26 Frauen mit elf Kindern, die über das Hilfsangebot „Housing First für Frauen“ in eine neue Wohnung einziehen konnten. Die vier neuen Träger, die seit diesem Jahr Teil des Projekts sind und vom Land Berlin Mittel erhalten, konnten bislang allerdings noch niemanden zum eigenen Wohnraum verhelfen – obwohl das Interesse groß ist. Das geht aus der Antwort der Sozialverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage hervor, die dem Tagesspiegel vorab vorliegt.