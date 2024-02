Roter Teppich Diese Hollywood-Stars sind am siebten Berlinale-Tag in der Stadt

Im Rahmen der Berlinale-Sektion „Special“ feiert der Dokumentarfilm „Made in England: The Films of Powell and Pressburger“ von David Hinton und Martin Scorsese („Killers Of The Flower Moon“) Weltpremiere. Der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Scorsese, der bei der 74. Berlinale für sein Lebenswerk mit dem goldenen Ehrenbären ausgezeichnet wurde, wird vor Filmstart um 14 Uhr am Delphi Filmpalast erwartet.

Adam Sandler und seine Frau Jackie Sandler bei der Verleihung der People’s Choice Awards 2014 in Santa Monica. © REUTERS/MARIO ANZUONI

Noch mehr Hollywood-Stars kann man am Mittwoch vor dem Berlinale-Palast sehen. Für die Premiere von „Spaceman“ (Berlinale Special Gala) um 19 Uhr, reisen die Schauspieler:innen Adam Sandler („Kindsköpfe“), Carey Mulligan („Der große Gatsby“), Kunal Nayyar („The Big Bang Theory“) und Paul Dano („Die Fabelmans“) nach Berlin.

Schauspielerin Carey Mulligan bei der Verleihung der diesjährigen Bafta-Awards. © IMAGO/Cover-Images/imago

Auch Europa ist kinematisch vertreten: Um 16.30 Uhr findet die Premiere des Historienfilms „Gloria!“, eine Koproduktion von Italien und der Schweiz, im Berlinale-Palast statt. Dort werden die italienischen Darsteller:innen Carlotta Gamba („Billy“) und Vincenzo Crea („The Time of Indifference“) und die Regisseurin und Drehbuchautorin Margherita Vicario über den roten Teppich laufen.

Wer den Mittwoch mit einer Romanze ausklingen lassen will, geht um 22 Uhr zu der Premiere von „Black Tea“. Neben dem mauretanischen Filmregisseur Abderrahmane Sissako treffen auch die Schauspieler:innen Nina Mélo („Die Ausgehungerten“) und Chang Han („Someday or One Day“) bei der Hauptspielstätte, dem Berlinale-Palast, ein.