Roter Teppich Diese Promis werden am sechsten Berlinale-Tag erwartet

Das Nilpferd, um das es in „Pepe“ eigentlich geht, kann man auf dem roten Teppich zwar leider nicht sehen, dafür aber den dominikanischen Regisseur des Films. Vor der Premiere am Dienstag um 15.30 Uhr wird Nelson Carlos De Los Santos Arias am Berlinale-Palast erwartet.

Das Nilpferd Pepe in einer Szene des gleichnamigen Films. © dpa/-

Später am Tag, um 18.30 Uhr, feiert der österreichisch-deutsche Horrorfilm „Des Teufels Bad“ seine Erstvorstellung. Eingeladen sind unter anderem die Schauspieler:innen Lukas Walcher („Ein ganzes Leben“) und Maria Hofstätter („Der Tote im See“).

Noch mehr Horror findet um 21 Uhr im Zoo Palast statt: für die internationale Premiere von „I Saw the TV Glow“ aus der Sektion „Panorama“ haben sich Regisseurin Jane Schoenbrun („Chained for Life“) und Schauspielerin Brigette Lundy-Paine („Schloss aus Glas“) angekündigt.

Regisseur Thomas Arslan zeigt um 18.15 Uhr in dem glamourösen Kino am Zoologischen Garten das Kriegsdrama „Verbrannte Erde“. Für die Premiere werden auch die Darsteller:innen Marie Leuenberger („Zu jung zu sterben“), Misel Matícevic („The Billion Dollar Code“), Katrin Röver („Die zweite Welle“) und Marie-Lou Sellem („Knochen und Namen“) vor Ort sein.