Die Berliner AfD wird ihren ursprünglich für das Wochenende 9./10. November geplanten Landesparteitag „möglicherweise“ absagen müssen. Darüber informierten der Landesvorsitzende Georg Pazderski sowie seine beiden Stellvertreterinnen Beatrix von Storch und Jeannette Auricht am Dienstag in Berlin die Öffentlichkeit.

Pazderski erklärte wörtlich: „Der Landesverband muss möglicherweise seinen Landesparteitag absagen, weil wir keine Räumlichkeiten hier in Berlin oder dem Brandenburger Umland finden.“ Dem Parteichef zufolge seien bereits zugesagte Räumlichkeiten durch die Inhaber wieder abgesagt worden, nachdem diese oder deren Mitarbeiter persönlich bedroht oder mit Morddrohungen überzogen worden seien.

Nähere Angaben dazu machte Pazderski nicht. Er betonte lediglich, eine endgültige Entscheidung über die Absage des Parteitags sei noch nicht gefallen. Auch die Frage danach, wann diese Entscheidung spätestens fallen werde, beantwortete er nicht.

Klar ist: Der Druck auf den Landesvorstand ist groß. Platzt der Parteitag, muss auch die turnusgemäß anstehende Neuwahl des Landesvorstands vertagt werden. Laut Satzung muss dann ein Notvorstand eingesetzt werden. Ein schwerer Schlag für Pazderski, der sich Ende November auf dem Bundesparteitag der AfD erneut für den Bundesvorstand seiner Partei bewerben will.

Unterdessen bestätigt die Beinahe-Absage des Landesparteitags durch den AfD-Landesvorstand einen Tagesspiegel-Bericht aus der Vorwoche. Demzufolge war die Absage des Parteitags bereits am vergangenen Montagabend beschlossenen worden. Pazderski dementierte und nannte den Beitrag schlicht „falsch“, Parteisprecher Ronald Gläser sprach auf Twitter von „Fake news“.

AfD-Landeschef Pazderski: Müller muss dafür sorgen, dass AfD ein Raum zur Verfügung gestellt wird

Pazderski, der auf der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz von „rund 100 Absagen“ sprach, die die Partei bislang auf der Suche nach einer Location haben entgegennehmen müssen, kündigte einen Brief an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) an. Der müsse in seiner Rolle als „Bürgermeister für alle Berliner“ nun dafür sorgen, dass der AfD ein Raum für die Durchführung ihres Sonderparteitages zur Verfügung gestellt werde.

„Wenn Herr Müller seine Aufgaben als der Regierender Bürgermeister Berlins wirklich wahrnimmt, wird er auch hoffentlich richtig entscheiden“, erklärte Pazderski in Richtung des Regierenden. Die AfD habe diesem drei Räume vorgeschlagen, die für die Ausrichtung einer Veranstaltung mit bis zu 450 Gästen geeignet seien, sagte Pazderski weiter. Die Nachfrage, um welche Räume es sich dabei handele, konnten weder er noch AfD-Landesgeschäftsführer Alexander Bertram beantworten.