S25-Lauf in Berlin Zahlreiche Sperrungen im Straßenverkehr – aus S-Bahn ist betroffen

Am Sonntag kommt es wegen des S25-Laufs in Berlin zu zahlreichen Einschränkungen in Straßenverkehr. Ab 8:30 Uhr beginnen die ersten Sperrungen am Olympischen Platz. Anschließend werden nach und nach die Straßen in Westend, Charlottenburg, Schöneberg, Tiergarten und Moabit gesperrt.

Von 9 bis 14 Uhr wird zudem die Straße des 17. Juni auf ganzer Strecke gesperrt. Die Veranstalter empfehlen, den Bereich weiträumig zu umfahren und während des Laufs die Stadtautobahn A100 sowie den Tiergartentunnel zu nutzen.

Auch der S-Bahnverkehr wird bis circa 17 Uhr betroffen sein. Der Ersatzverkehr der Ringbahn in dem Abschnitt zwischen Halensee und Beusselstraße ist eingeschränkt, die Busse fahren nur zwischen Westend und Jungfernheide. Die S-Bahn rät hier auf die U7 umzusteigen.

Die Laufstrecken des S-25-Laufs sind zwischen 5 und 25 Kilometer lang. Außerdem gibt es einen Team- und einen Kinderlauf. Die Veranstalter rechnen mit rund 9000 Teilnehmer*innen. (Tsp)