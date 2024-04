„Schädel und Oberschenkel lagen einfach so herum“ Die Skelett-Teile von Berlin-Mitte, die niemanden interessierten

Physiotherapeuten kennen sich mit Muskeln, Gelenken und Knochen aus. Das hat ihr Beruf so an sich. In der Regel gehören die eben aufgezählten anatomischen Begriffe zu lebenden Patienten, die von den Therapeuten behandelt werden. Eindeutig nicht mehr lebende Überbleibsel des menschlichen Körpers sorgen unterdessen unter Mitarbeitern einer medizinischen Einrichtung in Berlin-Mitte für Aufregung.