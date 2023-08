Schluss mit den grauen Klötzen! Warum Berlins moderne Architektur so hässlich ist

Grau-beige Wand, Schießschartenfenster, französische Gitterbalkone, flache Fassade, steinerne Höfe. Wer durch die Stadt flaniert, kann ihr nicht mehr entfliehen: der betongewordenen Depression. In Kreuzberg wie in Spandau schießen Kästen aus dem Boden, stets im ewiggleichen Gentrifizierungs-Look. Ein Klecks Farbe? Oh Graus, niemals! Steril muss es sein, trostlos, einladend wie ein Krankenhaus. Noch schlimmer wären nur Straßenkunst oder gar ein Fleckchen Schmutz – die könnten ja Bewohntheit signalisieren.