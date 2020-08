Bei einer Auseinandersetzung am Berliner Alexanderplatz ist gegen 0 Uhr in der Nacht zu Freitag ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer wurde verletzt. Eine Person sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr in der Nacht zum Freitag. In anderen Berichten heißt es, der Mann sei noch am Tatort gestorben.

Nach ersten Informationen aus Polizeikreisen sollen Schüsse gehört worden sein, es könne sich aber auch um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben.

Zudem hieß es, eine Person habe einen oder mehrere Messerstiche erlitten. Ein Polizeisprecher nannte zunächst keine Einzelheiten zum Tatgeschehen und zum Hintergrund. Der Täter wurde vor Ort festgenommen. (dpa)

