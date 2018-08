Eine große Besprechung mit allen beteiligten Gruppen brachte am Freitag Klarheit: Die Sanierung der Hausburgschule in Friedrichshain geht im kommenden Jahr abermals mit so lauten und umfassenden Arbeiten einher, dass der Unterricht parallel im selben Haus nicht für alle Kinder möglich sein wird.

"Ohne Teilauslagerung geht es nicht", sagte Bildungsstadtrat Andy Hehmke (SPD) am Freitag dem Tagesspiegel nach einem Treffen mit Vertretern von Hochbauamt, Schulamt, Personalrat, Schulaufsicht, Elternschaft und Schulleitung. Man werde wohl - etwa zwischen April und Dezember - zwei Ausweichstandorte suchen müssen. Nur die ersten beiden Jahrgänge, die im Neubau untergebracht sind, könnten bleiben.

Das Treffen war anberaumt worden, nachdem sich die Lage an der Schule immer mehr zuspitzte.

Am Donnerstag wurde ein Baustopp verhängt

Wie berichtet, hatten sich die lauten Fassadenarbeiten mit Presslufthammern, die auch viel Staub mit sich bringen, verzögert, sodass der Schulbetrieb am Montag überraschend nicht regulär starten konnte: Wandertag war angesagt. Anders als erwartet wurde es auch bis Donnerstag nicht besser, weshalb ein Baustopp verhängt und eine Baureinigung beauftragt wurde. Die Arbeiten seien „über drei Monate im Verzug“, berichtete Hehmke am selben Tag.

Vorwürfe gegen die Eltern

Der Schulleiter hatte am Donnerstag in einer Mail an die Eltern geschrieben, der „zwingendste Grund“ für den Baustopp sei, dass „nach Aussage der Baufirma auch Eltern Videos drehen, in denen Kinder durch den Staub geschickt werden“. Elternvertreter reagierten mit Befremden auf diese Darstellung: Sie sahen als Grund für den Baustopp eher, dass die Arbeiten mit Presslufthammern, die am Mittwoch beendet sein sollten, am Donnerstag unvermindert weitergingen, sodass wieder kaum Unterricht möglich war.

Eine Übersicht der Baumaßnahmen an Berlins Schulen (bitte anklicken zum Vergrößern). Grafik: Fabian Bartel/Tsp

"Kein Unterschied zu gestern"

Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Canan Bayram, die dort ihren Wahlkreis hat, hatte sich am Donnerstag zum zweiten Mal ein Bild von der Situation auf der Baustelle gemacht. "Kein Unterschied zu gestern", twitterte sie anschließend. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte zu Ferienbeginn darauf hingewiesen, dass aktuell an rund 300 Schulen gebaut wird. Die hohe Nachfrage nach Bauleistung treibt die Preise hoch. Mitunter meldet sich bei den Behörden überhaupt kein Anbieter. In den meisten Innenstadtbezirken kommt als Problem hinzu, dass es keinen Platz für Ausweichcontainer gibt.