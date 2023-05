Schuld sind Britney und das Wetter Jeansröcke in Maxilänge sind zurück

Der lange Jeansrock dominiert das Stadtbild. War man in den letzten Wochen in Neukölln oder Kreuzberg unterwegs, dürfte er zuverlässig im Blickfeld aufgetaucht sein. Das perfekte Modell geht mindestens bis zum Knöchel und ist nur wenig ausgestellt, geht eher gerade von der Hüfte aus am Bein herunter.