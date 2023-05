Tagesspiegel Plus Schule und Studium in der JVA Berlin-Tegel : Hinter Gittern werden Mails an die Uni streng kontrolliert

In der JVA Tegel gibt es eine Schule, man kann sogar studieren. Doch auch hier hat der Lehrermangel gravierende Auswirkungen. Vor allem beim Deutschunterricht gibt es eine Warteliste.