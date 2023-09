40 Jahre „Grün macht Schule“ in Berlin Dieses Projekt verwandelt graue Schulhöfe in Naturorte

Tja, so was passiert halt. Wenn man von Felsblock zu Felsblock hüpft und dann noch einen Baumstamm touchieren möchte – dann rutscht man manchmal ab und steht plötzlich in Socken da. Lukas (Name geändert) betrachtet den linken Schuh in seiner Hand, den er beim Abrutschen verloren hat, und muss lachen. Künstlerpech. Ist ja nichts passiert.