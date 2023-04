Antike, Mittelalter, Nazizeit Drei Computerspiele, die Vergangenes lebendig machen

Computerspiele sind mehr als reine Unterhaltung, sie eignen sich auch hervorragend zur Wissensvermittlung. An Schulen kommen sie immer häufiger zum Einsatz – unter anderem auch im Geschichtsunterricht. „Computerspiele lassen uns einige Schritte in den Schuhen anderer Leute gehen“, sagt Lisa König, Forscherin und Dozentin am Zentrum für didaktische Computerspielforschung (ZfdC) der PH Freiburg.