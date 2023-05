Berliner Lehrerin über Podcasts „Eine tolle Möglichkeit, die Fachsprache zu fördern“

Frau Stier, Audio-Podcasts erfreuen sich ja generell großer Beliebtheit, auch der Tagesspiegel bietet welche an. Sie haben das Format für ein Projekt mit Sechstklässlern genutzt. Was macht dieses Medium für den Schulunterricht so interessant?

Vor allem zwei Dinge: Erstens knüpft es an die Alltagserfahrungen der Schüler:innen an, weil viele von ihnen auch selbst Podcasts hören. Zweitens kommt Fachsprache im Unterricht häufig viel zu kurz. In den Fächern, die ich unterrichte – Mathematik und Informatik –, ist Fachsprache aber unglaublich wichtig, weil sie uns erst ermöglicht, präzise über Dinge zu reden. Gerade Podcasts sind eine tolle Möglichkeit, den Fokus komplett auf die Sprache zu legen – ohne die visuelle Unterstützung, die man sonst ja bei Präsentationen und Ähnlichem hat. In Podcasts ist es unglaublich wichtig, wie man sich ausdrückt. Und das ist eine tolle Möglichkeit, die Fachsprache zu fördern.