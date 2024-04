Tagesspiegel Plus Berlins Chance auf den Deutschen Schulpreis : Was der Jury an der Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule besonders gefiel

Zwei Berliner Gemeinschaftsschulen haben in diesem Jahr die Chance auf 100.000 Euro. Am 17. und 18. April war die Jury zu Besuch in Prenzlauer Berg. Besonders das selbstorganisierte Lernen überzeugte.