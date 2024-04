Beschäftigte fordern 150-Euro-Bonus Zahlreiche Berliner Kitas bleiben am Donnerstag geschlossen

Berliner Eltern von Kitakindern haben am Donnerstag gute Chancen, vor verschlossenen Toren zu stehen: Tausende Beschäftigte der Freien Träger wollen am Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr vor dem Abgeordnetenhaus in Mitte protestieren. So kündigte der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin an: „Die teilnehmenden Kindertageseinrichtungen werden an dem Tag schließen und eine Notbetreuung anbieten.“