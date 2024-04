Bringt das Cannabisgesetz Jugendliche in Berlin in Gefahr? „Legalisierung und Suchtprävention sind kein Widerspruch“

Herr Schneider, welche Rolle spielt Cannabis bei Berliner Kindern und Jugendlichen?

Cannabiskonsum bei Kindern und Jugendlichen in Berlin ist Realität, ein signifikanter Teil hat Konsumerfahrung. Wir haben im vergangenen Jahr eine repräsentative Studie veröffentlicht, für die 16- bis 27-Jährige befragt wurden. In dieser Altersgruppe hatten knapp 30 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten Cannabis konsumiert hat, also fast jede dritte Person. 15,8 Prozent hatten sogar in den letzten 30 Tagen konsumiert. Das heißt aber auch: Die Mehrheit der jungen Menschen in Berlin konsumiert gar kein oder nicht regelmäßig Cannabis.