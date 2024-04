Debatte zum neuen Schulgesetz für Berlin Linke will anderen Zugang zum Gymnasium

Die Fraktion der Berliner Linken kritisiert, dass nur die Noten in Deutsch, Mathematik und erster Fremdsprache künftig den Ausschlag beim Zugang zum Gymnasium geben sollen. Es zeuge von einem „verengten Bildungsbegriff“, wenn die Leistungen in den Gesellschafts- und Naturwissenschaften nicht in die Kriterien beim Übergang auf das Gymnasium einflössen, kritisierte die bildungspolitische Sprecherin, Franziska Brychcy, im Bildungsausschuss am Donnerstag.

Die parlamentarische Debatte rund um das neue Schulgesetz hat begonnen, seitdem der Entwurf den Senat passiert hat. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) verteidigte die geplante Priorisierung der Hauptfächer: „Wer nicht lesen, schreiben und rechnen kann, hat auch Schwierigkeiten in anderen Fächern“, sagte sie im Ausschuss.

35 Stunden pro Woche sollen Fünfjährige, die kein Deutsch können, zur Sprachförderung.

Auch andere Themen der Gesetznovelle wurden besprochen. So fragte Bildungsexpertin Klara Schedlich (Grüne), wie die Jugendverwaltung denn sicherstellen wolle, dass alle Fünfjährigen, die keine Kita besuchen, an der verpflichtenden Sprachstandsfeststellung teilnehmen. Wie berichtet, gilt die Förderpflicht im Umfang von 35 Wochenstunden im sogenannten Kitachancenjahr nur für jene Kinder, die nicht genügend Deutsch sprechen.

Kitapflicht soll ohne Bußgelder auskommen

Jugendstaatssekretär Falko Liecke (CDU) nutzte die Gelegenheit, um das weitere Procedere zu erklären. Demnach werden sich die Bildungs- und Jugendstadträte bald über die aktuelle Teilnehmerquote bei der Sprachstandsfeststellung austauschen. Wer sich noch nicht angemeldet hat, bekommt im Herbst eine weitere Einladung.

Zu Bußgeldern will die Jugendverwaltung „eher nicht“ greifen, sondern lieber mit freien Kitaplätzen oder anderen Förderangeboten werben. Teil der Strategie ist, dass allen Dreijährigen ab Sommer 2024 Kitagutscheine nach Hause geschickt werden, um möglichst viele von ihnen rechtzeitig zu erreichen.

„Wir werden dieses Verfahren einschleifen“, betonte Liecke. Wenn Familien nicht reagierten, sollten Stadtteilmütter zu ihnen geschickt werden, nennt er ein Beispiel für die weiteren Bemühungen, Kinder nicht ohne Deutschkenntnisse in die Schule schicken zu müssen, sondern sie ein Jahr vor der Einschulung zu fördern. Die Bezirke seien beim Erreichen dieser Kinder „unterschiedlich gut aufgestellt“.