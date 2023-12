Denkmalschutz siegt – trotz Schimmel Berliner Anna-Lindh-Schule wird nun saniert statt abgerissen

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Bauen will das denkmalgeschützte, aber mit Schimmel belastete Gebäude der Anna-Lindh-Schule in Berlin-Wedding komplett erhalten und die Sanierung selbst in die Hand nehmen. Bei einem Gespräch mit dem Tagesspiegel erläuterten Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt, Baustaatssekretär Alexander Slotty (SPD) und Mittes Bildungsstadtrat Benjamin Fritz (CDU) die Entscheidung.