Tagesspiegel Plus Einen Schüleraustausch richtig vorbereiten : Mit diesen elf Tipps gelingt das Auslandsjahr

Ihr Kind will ins Ausland. Und jetzt? Wir geben Tipps, was Sie bei der Planung eines Schüleraustauschs beachten sollten – und verraten, was Sie auf Werbe-Messen nicht erfahren.