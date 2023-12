Ex-Leiterin der Rütli-Schule über Pisa „Warum nicht Grundschule bis zur 8. Klasse?“

Frau Heckmann, am Dienstag wird die neue Pisa-Studie veröffentlicht. Was erwarten Sie, wie die Ergebnisse ausfallen? Wegen der Folgen der Corona-Pandemie wird die Pisa-Studie länderübergreifend schlechter ausfallen als zuletzt. Ich gehe davon aus, dass Deutschland wegen der multiplen Krisen des Bildungssystems auch im internationalen Ranking eher schlecht abschneiden wird. Die Kombination aus coronabedingten Schulschließungen und Distanzunterricht, dem Lehrermangel und den Geflüchteten aus der Ukraine hat viele Schulen über ihre Leistungsgrenzen hinweg belastet und Schüler in besonderer Weise benachteiligt.