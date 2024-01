Gymnasium ab Klasse 5 Was Berliner Eltern jetzt für den Wechsel wissen müssen

Die Grundschule dauert in Berlin regulär sechs Jahre. Doch das ist nicht die einzige Option: Knapp 30 sogenannte grundständige Gymnasien bieten in der Hauptstadt die Möglichkeit, das Kind bereits nach der vierten Klasse an eine weiterführende Schule zu schicken. Für Familien, die diesen Weg gehen möchten, beginnt nach den Weihnachtsferien eine aufregende Phase. Hier finden Sie die wichtigsten Hinweise zu Anmeldung, Aufnahmetests – und wie Sie Ihr Kind am besten vorbereiten.