Klimaprotest in Marzahn-Hellersdorf Schüler besetzen Aula des Berliner Melanchthon-Gymnasiums

Es geht um die Klimakrise, Diversität und selbstverwaltete Räume: Schüler:innen des Melanchthon-Gymnasiums in Hellersdorf haben am Dienstagmorgen die Aula ihrer Schule besetzt. Sie sind damit dem Aufruf des Bündnisses #MayWeOccupy gefolgt, zu dem unter anderem die Gruppen „End Fossil“ und „Genug ist Genug“ gehören.

„Wir fordern Sozial- und Klimagerechtigkeit“, sagt Emily Dittmann von der Schüler:innen-Gruppe von End Fossil Berlin dem Tagesspiegel. Dittmann ist Schülerin am Melanchthon-Gymnasium und an der Besetzung beteiligt. Unter den Besetzer:innen sind auch Mitglieder von Fridays for Future. Die Gruppe will an der Schule Bewusstsein für die Klimakrise und deren Folgen schaffen.

Der Unterricht soll nicht gestört werden

Nach Verhandlungen mit dem Schulleiter sei zunächst vereinbart worden, dass die Schüler:innen bis 15 Uhr in der Aula bleiben können, sagt Dittmann. In der Zeit wollen sie Workshops anbieten für alle Interessierten. Der Unterricht an der Schule sollte nicht gestört werden. Die Gruppe fordert weitere Verhandlungen mit der Schule über ihre Forderungen. Der Schulleiter selbst war für eine Stellungnahme am Dienstag nicht erreichbar.

So soll es am Gymnasium Pflichtworkshops zu Klimagerechtigkeit im globalen Süden geben sowie zu Globalisierung und ihren Umweltfolgen und sozialer Ungerechtigkeit im Allgemeinen. Im Rahmen von Projektwochen oder einem „Ökofach“ könnten Schüler:innen „lernen, wie sie nachhaltiger leben können und wie sie sich aktiv an der Bekämpfung des Klimawandels beteiligen können“, heißt es im Forderungskatalog.

Weitere Forderungen: Schulen sollten eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einnehmen und daher Ökostrom beziehen, möglicherweise Solarzellen auf dem Dach installieren und besser isoliert werden. In der Mensa soll es veganes oder vegetarisches Essen geben, das weniger klimaschädlich ist. Auch sollen die Kosten für das Schulessen sinken, da es sich nicht alle leisten können. Auch die Einführung von Mülltrennung wird gefordert. „Wir können hier die Klimakrise nicht aufhalten, aber wir können kleine Schritte gehen, die leicht umzusetzen sind“, sagt Dittmann am Telefon.

Wir wissen, dass nicht alle Forderungen von der Schule erfüllbar sind. Emily Dittmann, eine der Besetzer:innen am Melanchthon-Gymnasium

Weitere Forderungen sind Unisex-Toiletten und mehr Einsatz gegen Diskriminierung in der Schule. Die Besetzer:innen wollen darüber hinaus Räume für politische Aufklärungsarbeit und Information sowie zur Selbstorganisation, mit dem Ziel, die eigenständige, politische Meinungsbildung zu fördern. Zu dem Zweck sollen Schüler:innen auch das Recht auf Streik eingeräumt werden. „Wir wissen, dass nicht alle Forderungen von der Schule erfüllbar sind“, sagt Dittmann. Deshalb richten sie und ihre Mitstreiter:innen sich mit einigen ihrer Forderungen auch direkt an den Senat.

Das Bündnis #MayWeOccupy rief weltweit zu Schul- und Hochschulstreiks auf. Dem kamen, soweit nachvollziehbar, Studierende der Universität Bremen nach sowie eine Schule in Lissabon (Portugal). Die Meldung der Gruppe Ende Gelände auf Twitter, dass auch die Universitäten in Münster, Regensburg und Erlangen besetzt wurden, ließen sich zunächst nicht prüfen.