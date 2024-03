Lernen und Leben im Internat „Ich war neun und wollte unbedingt dort bleiben“

Frau Zöller, Internate haben einen guten Ruf als Orte gehobener Bildung. Sind sie die besseren Schulen?

Das mit dem guten Ruf ist leider nicht überall in Deutschland so, jedenfalls weniger eindeutig als im angelsächsischen Raum. Ob Internate besser als Schulen sind, ist eine weit gefasste Frage – es kommt ganz darauf an, für wen. Für viele ist es eine großartige Bildungsmöglichkeit, wenn es sich finanzieren lässt. Ich würde das deutsche Schulsystem gar nicht so stark kritisieren, wie das momentan oft getan wird. Deutsche Gymnasiasten sind akademisch in der Regel super vorbereitet, wenn sie ins angelsächsische Ausland gehen wollen.