Schnell-Lerner, Japanisch, Spitzensport Das sind Berlins besondere Schulprofile ab Klasse 5

Alle Jahre wieder wird es knifflig: Berlin hat zwar in der Regel eine sechsjährige Grundschule, lässt aber Ausnahmen zu. Die Eltern von Viertklässlern können daher in der ersten Schuljahreshälfte entscheiden, ob ihr Kind vorfristig auf eine weiterführende Schule wechseln soll. Unter Familien, die auf Gymnasien oder andere besondere Schulen streben, peilt etwa jede fünfte den frühen Wechsel an. 50 Schulen haben sie dafür in Berlin zur Auswahl. Konkret bedeutet das: Es gibt 475 Plätze an freien Schulen und knapp 2000 an öffentlichen Schulen.