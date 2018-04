Ein Mädchen, sie ist 16 Jahre alt, steht im Frühjahr 2017 in Kehl am Ufer des Rheins an der Europabrücke und denkt nach. Später schreibt sie in einer Geschichte, in der es um ihren Blick auf Europa geht, unter anderen den folgenden Satz: „Brücken über die tiefen Gräben, die Europa bis heute durchziehen und als Staatsgrenzen immer weiter vertieft wurden, sind nun geschlagen. Doch ist es an den Menschen, zu entscheiden, ob und mit welchen Gedanken und Einstellungen sie diese Brücken überqueren.“

Es gibt drei Alterskategorien

Das Mädchen, Laila Kunze, gehört einige Monate später zu den Siegern des Schreibwettbewerbs des Auswärtigen Amtes (AA), das im vergangenen Jahr unter dem Motto stand „Wir sind Europa“. Am Ende ist ein ganzes E-Book entstanden, in dem alle eingesandten Texte veröffentlicht wurden. Auch in diesem Jahr, nunmehr schon zum vierten Mal, sucht das Auswärtige Amt, unter anderem mit Hilfe des Aufbau-Verlags und des Tagesspiegels als Medienpartner, wieder junge Menschen, die Lust haben, Geschichten zu schreiben.

Das diesjährige Motto lautet: „Eine Welt für Dich und mich.“

Viele Schulen haben den Wettbewerb in den vergangenen Jahren zum Anlass genommen, das jeweilige Thema im Deutschunterricht zu behandeln, so dass ganze Klassen ihre Texte eingereicht haben. Auch aus diesen Projekten sind Gewinner hervorgegangen, wie etwa der Text der 14-Jährigen Vanessa Pignatti, die über ihren italienischen Opa schreibt, der einst nach Deutschland auswanderte und der immer sagte, sein Zuhause sei dort, wo seine Familie ist: „Genau so funktioniert auch Europa, wir alle sind miteinander verbunden und zusammen sind wir viel starker, motivierter und unerschütterlich.“

Warum nicht auch ein Gedicht verfassen?

Die Ausschreibung richtet sich weltweit an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 19 Jahren. Die Beiträge können auf Deutsch oder Englisch, in Prosaform, Lyrik oder als Essay eingereicht werden. In der Ausschreibung heißt es zudem: „Die Texte müssen von den Jungautoren selbst geschrieben worden sein und dürfen keine rassistischen, sexistischen, verleumdenden, gewaltverherrlichenden oder aufhetzenden Inhalt haben.“ Die Texte werden am Ende nach den folgenden Altersklassen unterteilt: bis 10 Jahre, 11 bis 14 Jahre und 14 bis 19 Jahre.

Detlev Buck, Regisseur und Schauspieler, ist der Pate des diesjährigen E-Books. Foto: Monic Johanna Schmidheiny/Auswärtiges Amt

Die neunjährige Allegra Piergallani gewann im vergangenen Jahr unter anderem mit folgenden Gedichtzeilen:

Europa, Europa!

Ich schreibe über dich nun.

Ich verspreche dir auch,

ich werde etwas für dich tun.

Europa, Europa!

Ich grüße und bitte dich:

Enttäusch mich nicht!

Einsendeschluss für alle Texte und Geschichten ist der 15. Juli 2018. Das E-Book wird vom Paten des Projektes, dem Filmregisseur Detlev Buck, anlässlich des Tages der offenen Tür der Bundesregierung am 25. und 26. August 2018 im Auswärtigen Amt präsentiert. Die besten Geschichten werden mit Buchgutscheinen prämiert.

Informationen und Teilnahmebedingungen entweder hier auf der AA-Seite oder auch über Facebook.