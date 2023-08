Von ABC-Schützen bis Zazaki Worauf es im neuen Schuljahr in Berlin ankommt

Kein Schuljahr ist wie das andere. Das liegt nicht nur an den erwartungsvollen Erstklässlern, sondern in diesem Jahr auch am enormen Baugeschehen: Wo sich noch vor wenigen Jahren Parkplätze, Wäldchen oder wilde Schutthalden befanden, eröffnen jetzt mehr und mehr nagelneue Schulen. Berlin ist so mit Schulbau und auch der Lehrersuche beschäftigt, dass kaum Zeit für Reformen bleibt. Ein Überblick.