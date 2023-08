Warum ich kein Lehrer werde „Das letzte Glied einer strukturell kaputten Bildungskette“

Wie oft habe ich es in meinen ersten Studienjahren gehört: „Du studierst auf Lehramt? Lehramt studieren doch nur die, die nicht wissen, was sie sonst machen sollen und die, die keine Ambitionen haben. Aber das Gehalt und die Ferien schmecken natürlich.“ Die Leute hatten nicht mal unrecht. Warum habe ich angefangen, auf Lehramt zu studieren? Mein Abitur war zu schlecht, um für Politikwissenschaften und Germanistik angenommen zu werden. Mit der Lehramtsoption aber reichte ein schlechterer Notenschnitt. Und die Lehramtsoption war freiwillig – spätestens nach dem Bachelor konnte man sie verfallen lassen. Kein schlechter Deal also.