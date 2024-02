Wo Bismarck und Schinkel lernten Berlins älteste Schule wird 450 Jahre alt

Der malerischste Ort, nach Spuren der Geschichte des Evangelischen Gymnasiums zum Grauen Kloster zu suchen, ist zweifellos Venedig. Man könnte zu diesem Zweck sogar in dem am Canal Grande gelegenen Palazzo Foscari Quartier nehmen: heute ein Hotel, im 18. Jahrhundert Wohnhaus des aus Berlin stammenden, in Italien reich gewordenen Kaufmanns Sigismund Streit.