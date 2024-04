Schüler sollen in Klassenräumen bleiben Polizei sichert Marcana-Gemeinschaftsschule wegen Alarm in Berlin-Marzahn ab

Die Polizei ist zurzeit mit 110 Einsatzkräften in Marzahn-Nord an einer Schule in der Flämingstraße im Einsatz. Darüber berichten mehrere Medien. Ein Sprecher der Polizei bestätigt dem Tagesspiegel den Einsatz.

Demnach wurden die Einsatzkräfte um kurz vor 13 Uhr in die Flämingstraße gerufen, weil es dort eine „verdächtige Beobachtung“ gegeben habe. Schüler und Lehrer sollen in den Klassenräumen bleiben.

Nach Tagesspiegel-Informationen sollen zwei Kinder einen Mann gesehen haben, der mit einem Messer unterwegs gewesen sein soll. Diese Beobachtung sollen sie einer Lehrperson gemeldet haben, die Schule soll daraufhin einen Amokalarm ausgelöst haben. Die Polizei kann das weder bestätigen noch dementieren.

Während des Einsatzes der Polizei soll ein Erziehungsberechtigter die Absperrung durchbrochen und dabei ein Messer vorgezeigt haben. Das sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel. Verletzt wurde dabei niemand. Die Situation konnte geschlichtet werden. Der Einsatz in der Schule geht währenddessen weiter. (Tsp)