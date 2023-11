Schulplatzmangel weitet sich aus Zehntausende Berliner Schüler lernen in überfüllten Klassen

Die Lage in Berlins Schulen hat sich in diesem Schuljahr weiter verschlechtert, und das liegt nicht nur am grassierenden Lehrkräftemangel. Vielmehr hat der weitere Schülerzuwachs dazu geführt, dass die Klassen im Vergleich zum Vorjahr noch voller geworden sind. Das belegen die Antworten der Bildungsverwaltung auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz und Louis Krüger. Die Angaben liegen dem Tagesspiegel exklusiv vor.