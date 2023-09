Schulturnhalle in Berlin-Wedding unbenutzbar Feuer durch defekte Lichtanlage ausgelöst

Die Doppel-Turnhalle der Erika-Mann-Grundschule in der Utrechter Straße im Wedding ist am nach dem Brand vom Dienstagnachmittag nicht mehr benutzbar. Das teilte am Donnerstag der zuständige Bezirksstadtrat für Schule und Sport, Benjamin Fritz (CDU), mit.

Demnach brannte die obere Halle komplett aus, während die untere Halle hauptsächlich aufgrund des Löschwassers im Moment nicht nutzbar sei.

Auslöser des Brandes war nach Mitteilung des Bezirksamts ein Defekt in der Lichtanlage. Laut Stadtrat Fritz, der mit Leuten vom Schulamt und der Schulleitung am Donnerstag den Unglücksort besichtigte, sollen nun schnell Sicherungsmaßnahmen an der Halle eingeleitet werden. „Am wichtigsten ist, dass keine Schüler, keine Lehrkräfte und keine Reinigungskräfte schwere Schäden erlitten haben“, sagte Fritz.

Die am Dienstag um 16.09 Uhr alarmierte Feuerwehr hatte den Brand mit mehr als 100 Einsatzkräften bis 18 Uhr löschen können. (Tsp/dpa)