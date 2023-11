CDU drängt auf Verkehrsprojekt Berlin soll Magnetschwebebahn durch die Innenstadt bekommen

Berlin könnte in den kommenden Jahren eine Magnetschwebebahn durch die Innenstadt bekommen. Darauf drängt die CDU und soll sich nach eigenen Angaben in der schwarz-roten Koalition auf das Projekt geeinigt haben.

„Wir werden versuchen, eine Pilotstrecke für eine Magnetschwebebahn zu bauen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner. In der Senatsverkehrsverwaltung würden dazu bereits die nötigen Untersuchungen laufen. „Wir müssen als Metropole so etwas mal probieren. Wenn wir zum Ergebnis kommen, dass wir das machen können, gibt es die Finanzierung dafür. Das haben wir sichergestellt.“

Geplant sei zunächst eine Pilotstrecke durch die Berliner Innenstadt mit einer Länge von ungefähr fünf Kilometern. Einen genauen Ort wollte der CDU-Fraktionschef nicht nennen. Die Überlegungen dazu seien noch nicht abgeschlossen.

Stettner lobte das System als gute Alternative zu U-Bahn und Tram im Berliner Stadtzentrum. „Wir haben zu wenig Platz, da muss ich nach unten oder oben gehen.“

Doch eine in der dicht bebauten Berliner Innenstadt unterirdisch durch Schildvortrieb gebaute U-Bahnröhre sei extrem teuer, gestand selbst der U-Bahn-Fan Stettner. Die Lösung aus Sicht des CDU-Politikers: eine auf Stelzen gestellte Magnetschwebebahn eine Etage über dem Straßenniveau.

Im Vergleich zur U-Bahn sei das System in der Innenstadt „relativ preiswert“. Stettner bezifferte die Kosten für die fünf Kilometer lange Pilotstrecke mit etwa 80 Millionen Euro. Die Mittel dafür würden im von CDU und SPD geplanten Klima-Sondervermögen eingestellt.

Stettner rechnet mit Bauzeit von nur drei Jahren für die Magnetschwebebahn

Auch bei der Bauzeit erhofft sich der CDU-Fraktionschef gegenüber einer U-Bahn erhebliche Vorteile durch eine Magnetschwebebahn. „Die ist in drei Jahren gebaut.“

Das Büro Graft Architekten hat im Zusammenhang mit einer möglichen Expo 2035 eine Magnetschwebebahn am Berliner Hauptbahnhof vorgeschlagen. © GRAFT Architekten

Einen Tunnel durch die Berliner Innenstadt zu bohren, würde dagegen deutlich länger dauern, sagte er. Zudem seien die Züge fahrerlos unterwegs und könnten neben Personen auch Güter durch die Stadt transportieren.

Bei der SPD ist man dem Vernehmen nach überrascht über den Vorstoß, jedoch grundsätzlich offen dafür, sich das Vorhaben vom Koalitionspartner vorstellen zu lassen, hieß es.

Berlin hatte bereits eine Magnetschwebebahn

Eine Pilotstrecke für eine Magnetschwebebahn wäre nicht die erste ihrer Art in Berlin. Bereits in den 1980ern wurde im damaligen Westteil der Stadt eine Magnetschwebebahn auf der Strecke der früheren U-Bahnlinie U2 zwischen den Stationen Gleisdreieck und Kemperplatz am Potsdamer Platz errichtet.

„M-Bahn? Kenn ick doch“, sagen alteingesessene Berliner. Dieser Waggon bewegte sich im Jahr 1986 auf einer Testfahrt durch die Stadt. © imago/Günter Schneider

Das M-Bahn genannte System war allerdings nur zwischen 1989 und 1991 im Fahrgastbetrieb im Einsatz. Nach dem Mauerfall wurde entschieden, die Strecke als frühere U-Bahnverbindung U2 wieder in Betrieb zu nehmen.

Magnetschwebebahn seit Jahren in China im Einsatz

In Erinnerung ist die M-Bahn auch wegen eines Unfalls 1988. Bei einem Test im manuellen Betrieb wurde die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu hoch eingestellt, sodass die Wagen über die eigentliche Strecke hinausfuhren. Ein Zug landete am Kemperplatz auf dem Betonboden. Ein anderer hing tagelang in sechs Metern Höhe über das Gleisende hinaus in der Luft, ehe das Fahrzeug geborgen wurde.

In Deutschland ist das Thema Magnetschwebebahn bis heute zudem mit dem Transrapid verbunden. Dessen Entwicklung als Fernverkehrsmittel wurde 2006 eingestellt. Zuvor war es auf der Teststrecke im Emsland zu einem schwerwiegenden Unfall mit 23 Toten gekommen.

Magnetschwebebahn des Unternehmens Max Bögl © Transport System Bögl

Während der Einsatz der in Deutschland entwickelte Technik hierzulande seither nicht weiterverfolgt wurde, fahren in China seit Jahren Magnetschwebebahnen auf Hochgeschwindigkeitsstrecken durch das Land.

Nun gibt es einen neuen Versuch, das System im Nah- und Güterverkehr zu etablieren. Die auch am Streckenbau des chinesischen Transrapids beteiligte Firma Max Bögl betreibt seit 2016 eine Teststrecke für Magnetschwebebahnen für den Stadtbetrieb mit maximalen Geschwindigkeiten von 170 hm/h.

Dabei soll die Bauzeit unter anderem durch einen modularen Aufbau der vorgefertigten Stelzenkonstruktion möglichst kurzgehalten werden. Ein auf den Güterverkehr spezialisiertes System des Unternehmens zum Transport von Containern war bereits 2021 auf der Verkehrsmesse ITS Weltkongress in Hamburg im Einsatz.