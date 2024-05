„Scirocco“ am Berliner Ku’damm Wenn es bei einer Restauranteröffnung nur winzige Häppchen gibt

In Berlin wohne ich gerne – auch, weil mir mein Leben vor dem Antagonismus dieser Stadt etwas weniger chaotisch erscheint.

Bevor ich am Mittwochabend der Einladung zu einer Restaurant-Eröffnung am Kurfürstendamm folgte, musste ich noch schnell zum Elternabend. Nach drei Kindern im Berliner Schulbetrieb hätte ich eigentlich wissen müssen, dass eine Debatte über Handynutzung auf der Klassenreise etwa so lange dauert wie die Zubereitung eines Drei-Gänge-Menüs.

Drei Minuten gespart beim Nudelnkochen

Um drei Minuten zu sparen, koche ich den Kleinen beim Boxenstopp zu Hause Spirelli statt Spaghetti, wobei mir beim Nudelwasser abgießen die frisch toupierten Haare zusammenfallen wie ein Soufflé.

Zumindest ähnlich kapriziöse kulinarische Überraschungen erwarte ich nach der langen Fahrt von Osten nach Westen, war doch in der Einladung der Brasserie Scirocco um „pünktliches Erscheinen“ gebeten worden. Bei meiner Ankunft steht bereits eine Traube aus Menschen vor dem ehemaligen Reinhard’s. Bis Punkt sieben wird selbst Gästen mit klangvollen Namen wie Valentina und Cheyenne Phade, Gitta Saxx, sowie Leila Lowfire der Eintritt verwehrt.

Mit meinem Hunger steigt die Spannung: Darf man bei so einem strengen Zeitplan vielleicht mit einem aus Beelitzer Spargel gebautem Brandenburger Tor rechnen, das mit einer Quadriga aus neuen Kartoffeln und einem Feuerwerk aus Sauce hollandaise instagrammable vom kulinarischen Direktor Nadav Kundel in das Bistro geschoben wird?

Spoileralarm: Nein. Drinnen gibt’s einen Drink und eine Begrüßung von Felix Brandts von der Hospitaly Group, dem Berlin in der Vergangenheit so großartige Locations wie das Rodeo in Mitte und heute das Papillon am Zoo verdankt.

Betrunkene Ladies warten aufs Essen

Das Scirocco ist dagegen schlicht dekoriert. Im Gegensatz zur Aufmachung der weiblichen Gäste, die zusammen die komplette Handtaschen-Abteilung aus dem KaDeWe spazieren tragen. Eine Stunde später ist der Laden voll. Einige Gäste sind es auch. Zu essen gibt’s bei dieser Restauranteröffnung nämlich nur sehr kleine Häppchen, von denen zwei Dutzend in einer Chanel-Clutch Platz finden würden. Und das angesichts nicht weniger Prosecco-entfesselter Damen vielleicht auch tun: Vor dem Ausgang der Großküche belagern sie die herauskommenden Kellner mit den vollen Tabletts wie Krähen Kreuzberg nach dem Karneval der Kulturen.

Ein Gast hat im Gedrängel seinen Autoschlüssel verloren: „Eine A-Klasse!“ Felix Brandts schreibt es sofort „in die Gruppe“, knufft Schultern und rubbelt weiter Rücken – maximale Wertschätzung unter Männern, ohne etwas sagen zu müssen. Britt Kanja und Günther Krabbenhöft, die aussehen als würden sie ohnehin nie essen, tanzen derweil zu DJ Nicolino und es ist nach 22 Uhr, als ich ein winziges Schokoladentörtchen ergattere.

Zu Hause schlafen die Kinder schon und ich esse als Dessert die kalten Nudeln. Die besten Partys finden ja immer in der Küche statt.