Sebastian Telschow aus Berlin-Zehlendorf Wie wird man einer der besten Lehrer Deutschlands?

Am 8. Mai wurde Sebastian Telschow zusammen mit weiteren neun Lehrerinnen und Lehrern aus ganz Deutschland der „Deutsche Lehrkräftepreis“ verliehen. „Als ich am Dienstag darauf in die Schule kam, hatte meine Klasse, die 7c, den Raum dekoriert und drei Kuchen gebacken. Sie waren sogar alle früher in die Schule gekommen, als sie mussten – voll süß“, erzählt Klassenlehrer Telschow eine Woche später beim Besuch des Tagesspiegels im Zehlendorfer Werner-von-Siemens-Gymnasium.