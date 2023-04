Tagesspiegel Plus Sechs Tipps fürs Osterwochenende in Berlin : Parade zur Volksbühne und Lesung im Maxim Gorki Theater am Romaday

Es ist allerhand los: Der Romani-Aktivist Larsson liest aus seinem Buch „Tschandala“. Das KW Berlin zeigt Karen Lamassonnes Arbeiten über den Alltag kolumbianischer Frauen in den 80ern.