Seit 2019 Ärger um die „Yellow Submarine“ So nah war noch keiner am Berliner Schrottboot

So nah war noch keiner dran. Kai Zander, Leser des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel, hat sich sein Boot geschnappt und ist zum legendären Schiffswrack vor Kladow gepaddelt - seit Jahren ein Ärgernis, um das sich die Berliner Politik nicht kümmert.

Die „Yellow Submarine“ liegt dort seit mindestens 2019, ärgert Wasserschutzpolizei, Wasserfreunde und zeigt exemplarisch die Hilflosigkeit der Berliner Politik. Und ist genau deshalb seit Jahren Thema im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, den es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke gibt.

Nahaufnahme von der Yellow Submarine. © Kai Zander

Nicht mehr zu retten: die Yellow Submarine. © Kai Zander

Im Rathaus von Spandau will Ordnungsstadtrat Gregor Kempert, SPD, dieses Behördenpingpong beenden und Zuständigkeiten klären, kommt aber auch nicht vom Fleck im Nebel des politischen Desinteresses oder Bezirks- und auch Landesebene.

Spandaus Umweltstadtrat Thorsten Schatz, CDU, schweigt elegant dazu. Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch, Grüne, vermeldet ebenfalls keine Fortschritte. Und das im Herbst angekündigte Treffen mit BSR-Chefin Stephanie Otto ist auch ausgefallen.

Also bleibt der Müll auch 2022 in der Havel. So wie 2021. 2020. 2019… Scheint wohl doch nicht so schlimm zu sein, wenn sogar Schrotthaufen im Berliner Fluss ungestört versinken können.

Weil der Kahn nicht in der Fahrrinne liegt und auch kein Diesel ausläuft, zucken die Behörden aber mit den Schultern. Sogar die „Mare“ hat den Irrsinn aus dem Spandau-Newsletter aufgegriffen.

Nach den Berichten im Spandau-Newsletter greift auch das Magazin „Mare“ den Fall aus Kladow auf. © Screenshot: André Görke

Zu retten ist an der „Yellow Submarine“ nix mehr, wie die Bilder von Leser Zander zeigen. Wasser unter Deck, überall Vogelkot, Moos, ganz hinten ein Aufkleber des SC Gatow. Der Mann muss also ein Spandauer gewesen sein.

Die Behörden suchten im Sommer nach dem Mann, um zu verstehen, warum das Boot zurückgelassen wurde - doch auf dem Campingplatz Gatow verliert sich die Spur. „Unbekannt verzogen“, heißt es. Im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau gibt es bald eine Fortsetzung.

Und es ist kein Einzelfall, wie ein zweites Leserbild aus den Herbstferien zeigt. Am Hintergrund erkennen Sie’s: Nordhafen in Berlin-Hakenfelde, ebenfalls in Spandau.

Schwimmt doch, oder! Sportschiff im Nordhafen. © Ulrich Flecke

Auch dort sind Anwohner wie Carl Ulrich Flecke erstaunt, dass immer wieder Müllberge angespült werden, die bei jeder Tüv-Prüfung sofort in der Schrottpresse landen würden - hätten sie vier Räder.

Ob Land, Bezirk und Behörden 2023 das Schrott-Problem auf Berlins Flüssen lösen, wie sie es im Koalitionsvertrag angekündigt haben?

270.000 Abos und es werden jede Woche mehr: In Berlins Bezirksnewslettern bündeln wir für Sie exklusive Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Termine und Tipps. Einmal pro Woche - und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke.

