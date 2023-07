SEK-Einsatz in Berlin-Spandau beendet Bewohner der gestürmten Wohnung tot aufgefunden

Weil ein Mann bei einer drohenden Zwangsräumung dem Gerichtsvollzieher mit Gewalt gedroht haben soll, ist es am Brunsbütteler Damm in Spandau am Dienstag zu einem Großeinsatz der Berliner Polizei gekommen. Dabei wurden die Beamten auch von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) unterstützt, wie ein Sprecher dem Tagesspiegel bestätigte.

Um kurz vor 18 Uhr war der Einsatz beendet. Zuvor hatten Einsatzkräfte des SEK die verbarrikadierte Wohnung gestürmt. Dabei sollen sie auch Schüsse gegen sich wahrgenommen haben, wie der Polizeisprecher mitteilte. Im Anschluss fanden sie den 62-Jährigen tot in der Wohnung auf.

Laut Polizei handelt es sich vermutlich um einen Suizid. Einsatzkräfte sollen nach Angaben eines Sprechers ihre Schusswaffen nicht benutzt haben. Insgesamt waren 150 Polizeikräfte im Laufe des Tages vor Ort. Anwohner waren zwischenzeitlich gebeten worden, in ihren Wohnungen zu bleiben, bis die Polizei Entwarnung gibt.

Gegen 18.15 Uhr konnten erste Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Teilweise reagierten sie bestürzt auf die Todesnachricht. Der Nachbar soll als „freundlich und ruhig“ gegolten haben. Der Brunsbütteler Damm ist weiterhin gesperrt, andere Umleitungen und Sperrungen konnten bereits aufgehoben werden..

Auf den Videos eines Polizeireporters bei Twitter waren am Nachmittag auch Rettungskräfte der Feuerwehr zu sehen, die sich in Stellung gebracht haben. Außerdem waren SEK-Beamte mit einem großen Sicherheitsschild zu erkennen.

Über Stunden hinweg versuchten Polizisten seit der Mittagszeit, den Mann zur Aufgabe zu bringen. Eine Polizeisprecherin sprach von einer „dynamischen Lage“. Details nannte sie zu dem Zeitpunkt nicht. Vor dem betroffenen Haus waren schwer bewaffnete Polizeikräfte zu sehen. Laut der Sprecherin wurde versucht, mit dem Mann zu verhandeln.

Hintergrund des Einsatzes war laut Polizei die beabsichtigte Räumung der Wohnung des Mannes durch einen Gerichtsvollzieher am Morgen gegen 9.30 Uhr. Polizisten sollten dabei Amtshilfe leisten. Bei der Türöffnung habe der Betroffene dann mit Gewalt gedroht. Die anwesenden Polizisten hätten sich darum zunächst zurückgezogen und SEK-Kräfte alarmiert, so eine Sprecherin der Polizei. (mit dpa)