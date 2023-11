SEK-Einsatz in Berlin-Tegel Mann verletzt Nachbarn mit Messer

Ein Streit unter Nachbarn endete am Dienstagnachmittag in Berlin-Tegel für einen Mann im Krankenhaus. Laut Polizeiangaben stritten sich gegen 16.35 Uhr zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Bottroper Weg im Hausflur aus bislang nicht bekannten Gründen. Dabei soll ein 39-jähriger Mann seinen 47 Jahre alten Nachbarn mit mehreren Messerstichen verletzt haben.

Danach gingen die Männer zurück in ihre Wohnungen, der Verletzte alarmierte von dort die Polizei. Rettungskräfte brachten den Älteren mit Verletzungen am Arm und am Rumpf in eine Klinik, Lebensgefahr soll nicht bestanden haben.

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in seiner Wohnung festgenommen und kam in Gewahrsam. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und ihm wurde Blut abgenommen. Anschließend wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.