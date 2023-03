Koalitionsverhandlungen in Berlin Diese Politiker haben gute Chancen auf einen Posten im Senat Wegner

Läuft alles nach Zeitplan, könnte es am 27. April so weit sein: Das Abgeordnetenhaus wählt Kai Wegner (CDU), derzeit noch Oppositionsführer, zum neuen Regierenden Bürgermeister. Sollte es bei der aktuellen Ressorteinteilung bleiben, würden mit ihm zehn Senatorinnen und Senatoren vereidigt werden.

Wie sich der neue Senat am Ende zusammensetzt, unter anderem darüber verhandeln CDU und SPD ab Donnerstag auf dem Euref-Campus in Schöneberg. Die Koalitionsverhandlungen sollen am 1. April abgeschlossen sein. Für einige Senatsposten zeichnen sich jedoch bereits erste Entscheidungen ab. Ein Überblick.

CDU: Bildungssenatorin scheint festzustehen

Die sicherste Wette dürfte jene auf Katharina Günther-Wünsch als neue Bildungssenatorin sein. Wegner hatte die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Faktion als Schattensenatorin in sein Wahlkampfteam geholt. Auch nach der Wahl beharrt Wegner darauf, dass seine Partei das Ressort besetzt. Großer Widerstand von der SPD ist nicht zu erwarten. Die aktuelle Bildungssenatorin, Astrid-Sabine Busse (SPD), ist nicht mal in der Arbeitsgruppe vertreten, die sich in den Koalitionsverhandlungen mit dem Thema beschäftigt.

Ein zweiter Name, der von der CDU bereits vor der Wahl genannt wurde, ist derjenige von Musikmanager und CDU-Bundesvorstandsmitglied Joe Chialo. Er soll Kultursenator werden. Das Ressort wird aktuell vom Linken-Politiker Klaus Lederer besetzt. Die SPD müsste hier also zumindest keinen Posten räumen für die CDU. „Auch für Joe Chialo gilt: Wenn wir das Ressort bekommen, will ich, dass er es übernimmt“, sagte Wegner kürzlich im Tagesspiegel-Interview.

Interesse äußerte Wegner auch an den Themen Finanzen sowie Verkehr und Klima. „Das Finanzressort ist in den nächsten Jahren sehr wichtig für Berlin“, sagte Wegner. „Wichtig ist vielen Menschen auch das Thema Verkehr und der Klimaschutz. [...] Da will ich etwas bewegen.“

Giffey: Super-Senatorin oder nicht?

Eine der spannendsten Fragen bei der Senatszusammensetzung dürfte die neue Rolle der noch amtierenden Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sein. In den Sondierungen wurde über eine Art Super-Ressort für Giffey spekuliert, um der SPD die Juniorpartnerschaft schmackhaft zu machen. Denkbar wäre zum Beispiel eine Zusammenlegung von Verkehrs- und Stadtentwicklungsverwaltung, die bereits bei der letzten Koalition zwischen CDU und SPD in einem Haus vereint waren (Senator damals: Andreas Geisel).

Giffey wirbt zwar nicht offensiv für diese Option, wollte sie im Gespräch mit dem Tagesspiegel aber auch nicht ausschließen: „Aus meiner Sicht wäre es nicht sinnvoll, alle Ressortzuschnitte komplett zu verändern“, sagte Giffey. Ob ein Neuzuschnitt der Sache dient, müsse man sich „in jedem einzelnen Fall sehr genau anschauen“. Doch aus der CDU gibt es offenbar wenig Begeisterung für diese Idee. „Wenn es bislang kein Superressort gegeben hat, wird es auch künftig keines geben“, zitiert die „Berliner Morgenpost“ ein Mitglied der CDU-Landesspitze.

SPD-Fraktionschef Saleh: Innenressort bleibt in SPD-Hand

Anspruch hat die SPD dagegen auf ein anderes Ressort angemeldet – und, zumindest laut Fraktionschef Raed Saleh, auch schon den Zuschlag dafür erhalten. „Ein wesentliches Ergebnis der Sondierungsgespräche ist die feste Verabredung der Landesvorsitzenden von SPD und CDU, dass das Innenressort von der SPD besetzt wird“, sagte Saleh vergangene Woche der Deutschen Presse-Agentur.

Aktuell besetzt das Ressort die SPD-Politikerin Iris Spranger, die für die SPD auch die Arbeitsgruppen „Inneres und Justiz“ in den Koalitionsverhandlungen leiten wird. Allerdings dürfte auch die CDU Interesse an dem Ressort anmelden.

Die übrigen SPD-Senatoren

Wenig Chancen auf einen erneuten Sitz im Senat dürfte sich Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) machen. Die CDU hatte Geisels Verbleib im Amt nach der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts über Wiederholung der Wahl 2021, für die Geisel damals als Innensenator politisch verantwortlich war, stark kritisiert. Eine Weiterbeschäftigung wäre eine große Überraschung.

Etwas besser könnten die Chancen für den von der SPD nominierten Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) stehen. Zwar betonte Schwarz vor der Wahl, nur unter Franziska Giffey weitermachen zu wollen. Ob das nicht aber auch für eine „Bürgermeisterin Franziska Giffey“ gilt, die sie neben dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner werden könnte, ist offen.

Die CDU jedenfalls war bereits vor der Wahl voll des Lobes für den Unternehmer. Und Schwarz selbst wäre es sicher auch nicht unrecht, das ein oder andere Vorhaben wie die Ausbildungsplatzumlage unter einer CDU-geführten Regierung nicht mehr vorantreiben zu müssen.

