Tagesspiegel Plus Sie Bezirkspolitikerin, er Spitzenfunktionär : Wie das ungleiche Kandidatenduo Lehmann und Saleh in der Berliner SPD an die Macht will

Raed Saleh will an der Landesspitze seiner Partei bleiben, Luise Lehmann strebt dort erstmals hin. Die passende Erzählung dazu steht – ebenso wie Kritik und Unterstützung.