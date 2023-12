Sie hört NS-Opfern zu „Es war interessant und schockierend zugeich“

Sie ist engagiert und couragiert - vom ersten Tag an. Als Erstes forderte Marie-Jolie Wollradt von Schulleiter Engin Çatik einen Schulhund, als sie vor zweieinhalb Jahren von der Grundschule in die 7. Klasse der Johanna-Eck-Schule in Berlin-Tempelhof wechselte. Die heute 15-Jährige erzählt: „Ich saß vor Herrn Çatik im Vorstellungsgespräch, bin direkt mit der Tür ins Haus gefallen und habe ihn gefragt: Gibt es hier einen Schulhund?“